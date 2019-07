Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Suche nach Theo Hayez wird eingestellt © Facebook/Theo Hayez

Nach rund einem Monat hat die australische Polizei die Suche nach einem vermissten Rucksacktouristen aus Belgien eingestellt. Der 18-jährige Theo Hayez war das letzte Mal am 31. Mai in seinem Hostel in der bei Surfern beliebten Küstenstadt Byron Bay an der Ostküste des Landes gesehen worden. Trotz einer großangelegten Suche fehlte bis Mittwoch jede Spur von ihm.

Kaum noch Hoffnung

"Wir haben heute Theos Familie getroffen. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen, hier in Australien und im Ausland", sagte der für den Fall zuständige Kommissar Dave Roptell am Mittwoch. Zwar gingen die Ermittlungen weiter, doch gebe es kaum noch Hoffnung, Hayez lebend zu finden.

Die Suche nach dem 18-Jährigen läuft seit dem 6. Juni, an ihr beteiligten sich auch drei belgische Polizisten und freiwillige Helfer aus der Gegend. Auch Hayez' Vater war nach Australien gereist, um die Suche zu unterstützen.

Er bat den Messagingdienst WhatsApp, verschlüsselte Botschaften seines Sohnes zu öffnen - in der Hoffnung, dass sich dort Hinweise auf sein Verschwinden finden ließen. Hayez hatte laut Polizei seinen Reisepass und seine persönlichen Sachen in dem Hostel zurückgelassen.