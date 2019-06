''Quälende Entscheidung''US-High-School in den USA entließ homosexuelle Lehrkraft

Mann verlor Job auf Drängen von Erzbischof Thompson von Indianapolis - Eine Jesuitenschule hatte sich in einem ähnlich gelagerten Fall geweigert.

Charles C. Thompson, Erzbischof von Indianapolis © (c) AP (Michael Conroy)

Eine katholische High School in den USA hat auf Wunsch der Erzdiözese Indianapolis eine homosexuelle Lehrkraft entlassen. In einer am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Stellungnahme der Schule hieß es laut Kathpress, man habe sich nach monatelangen ernsten Diskussionen zu dieser "quälenden Entscheidung" entschlossen.

Erzbischof Charles Thompson habe deutlich gemacht, dass die Beschäftigung einer Lehrkraft, die offen und dauerhaft in einer "Homo-Ehe" lebe, die katholische Identität der Schule gefährde. Ein solches Risiko wolle man nicht eingehen. Die Cathedral High School sei seit ihrer Gründung im Jahr 1918 katholisch und solle dies auch bleiben, teilte die Schulleitung mit.

Vergangene Woche hatte Erzbischof Thompson in einem ähnlichen Fall einer Jesuitenschule die Bezeichnung "katholisch" entzogen. Die Brebeuf Jesuit Preparatory School hatte sich geweigert, eine in gleichgeschlechtlicher Ehe lebende Lehrkraft zu entlassen. Man habe das Ersuchen der Erzdiözese "respektvoll abgelehnt", so die Schule, die künftig nicht mehr als katholische Einrichtung anerkannt wird.