Gigantisches Blackout in Südamerika Stromausfall in ganz Argentinien und Uruguay

In Argentinien und Uruguay gibt es derzeit einen massiven Stromausfall. 48 Millionen Menschen sind betroffen.

Gigantisches Blackout in Südamerika

In Argentinien und Uruguay gibt es derzeit laut Elektrizitätsversorgungsunternehmen Edesur einen massiven Stromausfall. Allein in Argentinien und Uruguay zusammen leben 48 Millionen Menschen. Auch weitere südamerikanischen Länder wie etwa Brasilien, Chile und Paraguay sollen in Teilen ohne Strom sein.

Die Gründe für den Ausfall, der sich kurz nach 7 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) ereignete, waren vorerst unklar. Es soll sich laut Energieversorger Edenor um einen allgemeinen Ausfall des Verbindungssystem handeln. Alejandra Martínez, Sprecherin bei Endesur teilte gegenüber Medien mit, dass es so etwas noch nie gegeben hätte. Das Blackout dürfte von Argentinien ausgegangen sein.

In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires kam der Zug- und U-Bahn-Verkehr komplett zum Erliegen. Der BBC zufolge sollen auch die argentinischen Provinzen Santa Fe, San Luis, Formosa, La Rioja, Chubut, Cordoba und Mendoza ohne Strom sein. In einigen Teilen Argentiniens sollten heute Regionalwahlen stattfinden.

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información. #SinLuz #CortedeLuz — Edesur Argentina (@OficialEdesur) 16. Juni 2019

El masivo apagón ya lleva dos horas y no funcionan ni trenes ni subtes https://t.co/P9vx2kK73N pic.twitter.com/wzaBFLgnK3 — infobae (@infobae) 16. Juni 2019

Debido a una falla general en el sistema de interconexión, la Argentina y países limítrofes se encuentran sin electricidad. Seguiremos informando a la brevedad. #Edenor — Edenor Clientes (@EdenorClientes) 16. Juni 2019