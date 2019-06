Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nordsee-Plattform Statfjord A nach Kollision mit Versorgungsschiff evakuiert © EPA

Das norwegische Öl- und Gasunternehmen Equinor hat seine Nordsee-Plattform Statfjord A nach einer Kollision mit einem Versorgungsschiff evakuiert. Zum Zeitpunkt des Vorfalls sei diese nicht in Betrieb gewesen, teilte Equinor am Freitag mit. Es habe keine Verletzten unter den 276 Mitarbeitern gegeben. Alle seien per Hubschrauber auf eine nahegelegene Plattform in Sicherheit gebracht worden.

Statfjord A ist seit Ende Mai wegen Wartungsarbeiten geschlossen und sollte den Betrieb eigentlich im Juli wieder aufnehmen. Noch sei nicht absehbar, ob sich der Zeitplan wegen der Kollision verzögere, sagte ein Konzernsprecher.