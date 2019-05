''Operation Eisbrecher''Schmugglerbande kassierte 680 Millionen Euro

Bei der Aktion "Icebreaker" (Eisbrecher) in Litauen, Polen, Großbritannien und Spanien wurden 22 Menschen festgenommen, teilte Europol am Mittwoch in Den Haag mit.

Die europäische Polizeibehörde Europol hat einen Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk koordiniert, das mit dem Schmuggel von Drogen und Zigaretten 680 Millionen Euro kassiert haben soll. Bei der Aktion "Icebreaker" (Eisbrecher) in Litauen, Polen, Großbritannien und Spanien wurden 22 Menschen festgenommen, teilte Europol am Mittwoch in Den Haag mit.

Acht Millionen Euro Bargeld sowie Diamanten, Goldbarren und Luxusautos wurden beschlagnahmt. Die Bande soll Drogen und Zigaretten nach Großbritannien geschmuggelt, das damit verdiente Geld in Polen gewaschen und dann in Spanien und anderen Ländern in Immobilien investiert haben. Der 48 Jahre alte mutmaßliche Anführer der Bande, ein Litauer, wurde in Spanien gefasst.