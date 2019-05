Facebook

Bei der Flugzeugkatastrophe in Moskau mit 41 Toten sind die Flugschreiber der verunglückten Maschine stark beschädigt worden. Sie seien bei dem Brand hohen Temperaturen ausgesetzt gewesen, teilte das russische Zwischenstaatliche Luftverkehrskomitee (MAK) der Agentur Interfax zufolge am Montagabend weiter mit.

Das Gerät, das die Kommunikation an Bord aufzeichnet, sei in einem "zufriedenstellenden Zustand". "Alle Fluginformationen wurden kopiert." Die Auswertung könne jedoch mehrere Tage dauern.

Flugschreiber enthalten unter anderen Aufzeichnungen der Flugdaten und der Cockpitgespräche, was für Ermittler sehr wichtig ist bei der Klärung der Unfallursache. Die sogenannten Blackboxes sind so robust gebaut, dass sie normalerweise auch ein Unglück überstehen sollten.

Die Maschine der Typs Suchoi Superjet-100, die von Moskau in die russische Stadt Murmansk im Norden des Landes fliegen sollte, musste am Sonntag kurz nach dem Start am Flughafen Scheremetjewo notlanden. Dort ging der hintere Teil des Flugzeugs in Flammen auf. An Bord befanden sich 78 Menschen. Die Unglücksursache wird noch ermittelt.

Moskau: Passagiermaschine ging in Flammen auf Nach dem Brand eines russischen Passagierjets am Moskauer Flughafen Scheremetjewo mit 41 Toten rätseln die Ermittler weiter über die genaue Unfallursache. (c) AP Überlebende, Augenzeugen und Flughafenmitarbeiter sollen befragt werden. (c) AP (Alexander Zemlianichenko) Die staatliche Fluggesellschaft Aeroflot geht davon aus, dass ein Technikfehler den Piloten der Maschine vom Typ Suchoi Superjet-100 auf dem Weg nach Murmansk im Norden Russlands zum Umkehren zwang. Am Moskauer Flughafen ging die Maschine bei der Notlandung auf dem Rollfeld in Flammen auf. (c) AP 41 Menschen starben. (c) AP Die Suchoi Superjet-100 ist die erste Neuentwicklung des russischen Flugzeugbaus nach dem Ende der Sowjetunion, der Kurzstreckenflieger ist seit 2011 zugelassen. Aeroflot hat zurzeit 50 Jets dieses Typs im Einsatz, erst im vergangenen Herbst kündigte sie den Kauf von weiteren 100 Maschinen an. Die Jets sollten trotz des Unfalls zunächst weiter im Einsatz bleiben, hieß es. (c) AP Mehr Bilder! (c) AP (c) AP (c) AP (Alexander Zemlianichenko) (c) AP (Pavel Golovkin) (c) AP (Pavel Golovkin) (c) AP (c) AP (c) AP (c) AP (Pavel Golovkin) 1/14