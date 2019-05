Ein neuer Diamantring am Mittelfinger der neuseeländischen Premierministerin hatte die Verlobung verraten. Ardern und ihr Verlobter Clarke Gayford haben eine gemeinsame Tochter namens Neve.

Jacinda Ardern mit ihrem Verlobten Clarke Gayford und der gemeinsamen Tochter Neve © APA/AFP/DON EMMERT

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern will heiraten. Die 38-Jährige und ihr Lebensgefährte Clarke Gayford (41) sind bereits seit Ostern verlobt, wie die Regierung in der Hauptstadt Wellington am Freitag offiziell bestätigte.

Zuvor war aufgefallen, dass die Premierministerin bei einem Termin am Vormittag einen neuen Diamantring am Mittelfinger trug. Vermutet wird, dass Gayforde, ein Journalist, den Antrag machte.

Nein. Ich würde nicht fragen. Absolut nicht. Ich will, dass er sich selbst mit dieser Frage quält, durch den Schmerz und durch die Folter geht Jacinda Ardern

Auf die Frage, ob sie ihren Partner selbst um die Heirat bitten würde, hatte die Vorsitzende der sozialdemokratischen Labour-Partei kürzlich in einem Interview geantwortet: "Nein. Ich würde nicht fragen. Absolut nicht. Ich will, dass er sich selbst mit dieser Frage quält, durch den Schmerz und durch die Folter geht."

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Neve. Sie wird im Juni ein Jahr alt. Meist kümmert sich Gayford um die Erziehung. Ardern war 2018 die erste Regierungschefin seit fast drei Jahrzehnten, die im Amt ein Kind zur Welt brachte. In den vergangenen Wochen bekam sie viel Lob dafür, wie sie auf den Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch mit 51 Todesopfern reagierte.