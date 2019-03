Facebook

Rund zehn Tage nach dem schweren Zyklon "Idai" ist die Zahl der Todesopfer in Mosambik auf mindestens 446 gestiegen. 110.000 Menschen seien in Notunterkünften untergekommen, teilte Umweltminister Celso Correia am Sonntag zudem mit. Insgesamt seien 531.000 Menschen im Land von der Katastrophe betroffen.

Dem Internationalen Roten Kreuz zufolge gab es inzwischen erste Fälle von Cholera. Minister Correia kündigte den Aufbau eines Behandlungszentrums an, um eine Ausbreitung der Krankheit zu vermeiden. Die UN-Angaben zu der Totenzahl im benachbarten Simbabwe schwankten zwischen 259 und 154. In Malawi kamen mindestens 56 Menschen um.

Apokalypse in Südostafrika: Zyklon "Idai" verwüstet Mosambik Verwüstung, wohin man blickt: Im Katastrophengebiet im südöstlichen Afrika sind Hunderttausende Menschen auf Hilfe angewiesen. (c) APA/AFP/ZINYANGE AUNTONY (ZINYANGE AUNTONY) Die Nothelfer gehen von mindestens 1,8 Millionen Betroffenen in Mosambik, Malawi und Zimbabwe aus. (c) APA/AFP/WIKUS DE WET (WIKUS DE WET) Unzählige verzweifelte Menschen warten eine Woche nach dem Durchzug des Zyklons "Idai" immer noch auf Nahrung und Trinkwasser. Die meisten Straßen sind unpassierbar. (c) APA/AFP/ZINYANGE AUNTONY (ZINYANGE AUNTONY) Doch für den Einsatz im Katastrophengebiet stehen bisher nur elf Hubschrauber zur Verfügung. (c) AP (Themba Hadebe) Die Hälfte der Betroffenen seien Minderjährige, schätzt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. (c) APA/AFP/ZINYANGE AUNTONY (ZINYANGE AUNTONY) Viele Menschen sammelten sich in informellen Lagern mit katastrophalen Zuständen, sagte ein Sprecher. (c) APA/AFP/WIKUS DE WET (WIKUS DE WET) Helfer in Mosambik warnen, ihnen laufe die Zeit davon. Es regne immer noch und die schwellenden Flüsse könnten weitere Orte unter Wasser setzen. (c) APA/AFP/WIKUS DE WET (WIKUS DE WET) In weiterer Folge drohe der Ausbruch von Krankheiten. (c) APA/AFP/WIKUS DE WET (WIKUS DE WET) Bisher seien fast 90.000 Menschen gerettet worden. In Simbabwe wurden inzwischen mehr als 145 Leichen in dem schwer betroffenen Bezirk Chimanimani geborgen, wie ein Sprecher der Streitkräfte, Exavier Chibasa, sagte. (c) AP (Themba Hadebe) (c) AP (Tsvangirayi Mukwazhi) Allerdings wird in den betroffenen Ländern erwartet, dass die Opferzahl noch deutlich steigt. (c) AP (KB Mpofu) Das UN-Kinderhilfswerk allein hat um Gelder in Höhe von 30 Millionen Dollar (umgerechnet 26,35 Millionen Euro) für Mosambik, Simbabwe und Malawi gebeten. (c) AP (KB Mpofu) Nach einer derartigen Katastrophe ist das Risiko vor allem von Durchfallerkrankungen wie Cholera extrem hoch. (c) AP (KB Mpofu) Es gibt kaum sauberes Trinkwasser, kein funktionierendes Abwassersystem und Leichen zersetzen sich in den angestauten Gewässern (c) AP Mehr als eine Woche nach dem Durchzug des Sturms gibt es noch immer Regionen, die noch kein einziger Helfer erreicht hat. (c) AP (Themba Hadebe) Allein in der verwüsteten Stadt Beira sind 11.000 Häuser völlig zerstört worden, ebenso 2.600 Klassenzimmer und 39 Gesundheitszentren, erklärte UNICEF. (c) AP (Themba Hadebe) 1/16

In den Krisengebieten suchten Rettungskräfte und Überlebende noch immer in den Trümmern nach Opfern. Vielerorts fehlte es an Lebensmitteln, Trinkwasser und Unterkünften. Correia beschrieb die Lage am Samstag als noch immer kritisch. Aber sie bessere sich etwas, denn die Helfer könnten inzwischen leichter in die betroffenen Landesteile vordringen.

Der Wirbelsturm war mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern und starken Regenfällen über die südafrikanische Region hinweggefegt und hatte eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Die UN sprachen von der möglicherweise bisher schlimmsten Unwetterkatastrophe in der südlichen Hemisphäre. Hunderttausende Menschen wurden obdachlos.