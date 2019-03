Fünf Menschen wurden verletzt, mindestens 40 Häuser beschädigt als am Mittwoch ein Wirbelsturm über die deutsche Eifel fegte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Screenshot/Twitter

Bei einem Tornado in der Eifel-Gemeinde Roetgen sind am Mittwoch fünf Menschen verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher Donnerstagfrüh. Außerdem wurden nach Angaben der Feuerwehr bis zu 40 Häuser beschädigt, zehn davon seien derzeit unbewohnbar.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigte, dass es sich bei dem starken Unwetter in der Gemeinde mit rund 8.500 Einwohnern um einen Tornado gehandelt hat. "Solche Windhosen sind zwar selten, können aber immer mal wieder aufkommen – selbst in Mitteldeutschland", sagte eine DWD-Sprecherin am Donnerstag.

Die Schäden nach dem Tornado sind groß: