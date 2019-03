Drama in Westungarn

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/BARBARA GINDL

Bei einem Unfall im Westen Ungarns sind am Sonntag sieben Menschen - unter ihnen zwei Kinder - ums Leben gekommen. Zwei Pkw stießen aus zunächst ungeklärter Ursache auf einer Landstraße bei Mezöörs nahe der westungarischen Stadt Györ frontal zusammen. Die beiden Fahrzeuge brannten komplett aus. Für die Insassen kam jede Hilfe zu spät, wie eine Sprecherin der Polizei in Györ erläuterte.

In dem einen Fahrzeug hatten sich drei Erwachsene und zwei Kinder, in dem anderen zwei Erwachsene befunden. Die Identifizierung der Toten dauere noch an, sagte die Sprecherin.