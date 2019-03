Bei schweren Unwettern in der südafghanischen Provinz Helmand sind in den vergangenen drei Tagen zwölf Menschen ums Leben gekommen.

© APA/AFP/JAVED TANVEER

Acht weitere seien verletzt worden, teilte der Sprecher der Provinz Helmand, Omar Zwak, am Montag mit. Insgesamt hätten die Unwetter in der Provinz mehr als 2.000 Häuser zerstört oder beschädigt.

Bereits am Wochenende hatten die Behörden in der Nachbarprovinz Kandahar nach Sturzfluten wegen heftiger Regenfälle 20 Tote und 2.000 zerstörte oder beschädigte Häuser gemeldet. In dem Land am Hindukusch kommt es jedes Jahr zu Überschwemmungen mit vielen Todesopfern.

Mehr als 2.000 Häuser wurden zerstört Foto © AP