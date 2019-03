In Karlsruhe ist am Freitag eine Straßenbahn entgleist, nachdem sie zuvor mit einem Lastwagen kollidiert ist.

Sujetbild © APA/dpa/Paul Winterer

Zu einem schweren Unfall ist es am Freitag in Karlsruhe gekommen. Laut Medienberichten ist eine Straßenbahn mit einem Lkw zusammengestoßen. Die Tram soll auch entgleist sein. Mindestens fünfzehn Menschen sollen verletzt worden sein, vier Personen sogar schwer. Ein Verletzter schwebe in Lebensgefahr.

Wie genau es zu dem Unfall kam, muss erst geklärt werden.