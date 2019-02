In Afghanistan ist der erste Skilift in Betrieb genommen worden: ein von einem Motorrad angetriebenes Seil.

Afghanistans erster Skilift in Betrieb - für vier Personen © Screenshot www.dailymail.co.uk

Seit dieser Woche zieht der ungewöhnliche Lift bis zu vier Personen gleichzeitig rund 150 Meter einen Skihang hinauf, sagte Hamid Dschiljab, Manager der Historischen Stätten der Provinz Bamian und Mitglied eines örtlichen Skiklubs.

Oben am Hügel ist der Skilift an einer umgedrehten Scheibtruhe befestigt. Bisher mussten Skifahrer in der zentralen Provinz Bamian zu Fuß die Berge raufgehen, ihre Skier auf den Schultern tragend. "Im Schnitt brauchen wir vier Stunden für den Aufstieg für eine 15-minütige Abfahrt", sagte Dschiljab. Der Lift, über dessen ungewöhnliche Konstruktion die Afghanen selbst schmunzeln, sei vor allem bei Anfängern eine willkommene Aufstiegshilfe.

>> Hier geht es zum Video

Skifahren gewinnt in Afghanistan trotz der bescheidenen Bedingungen an Beliebtheit, auch unter Frauen. 2011 hatten Schweizer Skifahrer die erste "Afghan Ski Challenge" initiiert. Damals waren die Sportler ein Kuriosum. Mittlerweile aber tummeln sich jeden Freitag über hundert einheimische Skisportler auf verschiedenen - freilich unpräparierten - Pisten rund um den Nationalpark Band-e-Amir, auf den Bergen des Koh-e-Baba-Gebirges oder am Hadschigak-Pass.

Die Provinz Bamian gilt seit Jahren als eine der sichersten in dem kriegszerrissenen Land. Die Provinzregierung versucht seit langem, den Tourismus anzukurbeln und ihre zahlreichen historischen Stätten sowie die unberührte Natur des zentralafghanischen Hochplateaus - Bamian-Stadt liegt auf 2850 Metern - in einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die lokale Bevölkerung zu verwandeln. Zuletzt sprachen die Behörden wieder von steigenden Touristenzahlen. Der Großteil von ihnen stammt aus anderen Provinzen des Landes.