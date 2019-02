Wassermassen erfassten das Auto einer Familie und zogen es in einen Bach. zwei Menschen starben.

In Griechenland kommt es in diesem Winter immer wieder zu Stürmen mit Hagel, starken Winden und heftigen Regenschauern © AP

Stürmische Winde mit heftigem Regen haben vier Menschen auf Kreta das Leben gekostet. Laut kretischer Feuerwehr handelt es sich bei allen Opfern um Mitglieder einer griechischen Familie. Ihr Auto wurde von den Wassermassen eines Baches in der Nacht auf Sonntag erfasst, alle vier Insassen ertranken im Wagen.

Rettungskräfte entdeckten die Leichen erst am Montag in der Früh. Das Unglück hatte sich in der Region der kleinen Ortschaft Tymbaki im Süden der Insel ereignet, teilte die Feuerwehr weiter mit.

In Griechenland kam es zuletzt immer wieder zu Stürmen mit Hagel, starken Winden und heftigen Regenschauern. Meteorologen führen das Phänomen aktuell auf das Hoch "Dorit" zurück, das sich zur Zeit über Mitteleuropa befindet. "An der Ostflanke des Hochs ist kalte Luft aus Russland in den Mittelmeerraum eingeflossen", erläuterte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Dort prallte die Kaltluft auf wärmere Temperaturen - die Folge waren Starkregen, Stürme und Gewitter.