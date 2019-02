Rad verloren Schreck für Jennifer Aniston: Ihr Privatjet musste notlanden

Die Schauspielerin, die gerade ihren 50er gefeiert hatte, befand sich mit zehn weiteren Frauen in ihrem Privatjet nach Cabo, einem Promi-Hotspot in Mexiko, als das Flugzeug ein Rad verlor. Der Flieger musste in Ontario notlanden.