Nach einer Massenkarambolage mit mehreren Verletzten musste die Polizei eine Autobahn sperren. Eine Frau starb in ihrem Auto, das im Stau feststeckte. Katastrophenfall für südlichen Landkreis Berchtesgaden ausgerufen.

Chaos auch in Deutschland

Wintereinbruch in Bayern © (c) dpa/Peter Kneffel (Peter Kneffel)

Auch Deutschland leidet unter dem derzeit extremen Winterwetter: In Bayern herrscht extreme Lawinengefahr, Straßen wurden gesperrt, Schulen blieben geschlossen. im Süden dieses Bundeslandes sind die Siedlung Buchenhöhe in Berchtesgaden und die Gemeinde Jachenau wegen Schnees weitgehend abgeschnitten, sie konnten aber zumindest mit Lebensmitteln versorgt werden. Der Landrat rief inzwischen den Katastrophenfall für südlichen Landkreis Berchtesgaden aus.

Auf der Autobahn 8 ist eine 54-Jährige während eines durch den Schnee bedingten Staus zwischen Ulm und Mühlhausen in Baden-Württemberg in ihrem Auto gestorben. Die Frau habe mit ihrem Fahrzeug bei Dornstadt im Stau gestanden und sich allein im Fahrzeug befunden, teilte das Polizeipräsidium Ulm am Donnerstag mit - man entdeckte sie, als sich der Stau auflöste. Zur Todesursache machte die Polizei keine Angaben, ein Fremdverschulden sei auszuschließen, angenommen wird ein medizinisches Problem.

Nach einer ganzen Reihe von glatteisbedingten Unfällen musste die Polizei die Autobahn 20 bei Jarmen (Vorpommern-Greifswald) in Fahrtrichtung Rostock sperren. Wie ein Polizeisprecher erklärte, sind bei einer Massenkarambolage mindestens acht Autos ineinander gefahren. Zur Unfallzeit gab es Temperaturen von knapp unter null Grad, der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Es gab hier mehrere Verletzte.