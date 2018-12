In beide Richtungen

Im Gotthardstraßentunnel in der Schweiz hat am Montagvormittag ein Personenwagen Feuer gefangen. Fahrer, Beifahrerin und Hund konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie blieben laut Polizei unverletzt. Der Tunnel wurde für rund zwei Stunden gesperrt.

Das Auto mit italienischen Kennzeichen war um 10.15 Uhr durch den Gotthardstraßentunnel unterwegs, wie die Urner Kantonspolizei mitteilte. Rund sieben Kilometer nach der Einfahrt sei das Fahrzeug aus zunächst unbekannten Gründen in Brand geraten. Das Alarmierungssystem habe den Brand angezeigt. Daraufhin sei der Tunnel in beide Richtungen automatisch für die Einfahrt gesperrt worden.

Die Feuerwehr löschte die Flammen rasch und verhinderte größere Schäden. Der Pkw ist laut Polizei vollständig ausgebrannt. Auf beiden Seiten des Tunnels bildete sich Stau. Der Tunnel blieb für die Bergung des Fahrzeugs und die Überprüfung der Einrichtungen bis Mittag geschlossen.