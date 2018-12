Lieber Baum!Jeder Baum in Melbourne hat eine Mail-Adresse

Facebook

Melbourne hat jedem Baum der Stadt eine E-Mailadresse gegeben. Über 70.000 Bäume sind so seit fünf Jahren elektronisch erreichbar. Was als Meldesystem für kranke oder beschädigte Bäume gedacht war, hat sich zu einem teils poetischen Austausch entwickelt, der auch die Stadtverwaltung immer wieder überrascht.

Vor drei Monaten sei er eingezogen, schreibt ein Bürger an den Baum 1016030. Er sei sehr froh, dass er über dieses System mit ihm kommunizieren könne. „Ich wohne im ersten Stock und kann dich tatsächlich durch mein Fenster sehen!“ Nachts wenn er Probleme habe zu schlafen, weil der Verkehr zu laut sei, blockiere der Baum die Straßengeräusche. Dafür sei er dankbar. Zum Abschluss wünscht der E-Mail-Schreiber dem Baum noch einen schönen Tag...

Wie läuft es mit der Photosynthese?

Rund 70 E-Mails wie diese erreichen die Bäume der australischen Metropole jeden Monat. Darunter sind Briefe wie derjenige an den Baum 1016030, die etwas über den Briefeschreiber verraten, aber auch Liebeserklärungen, Gedichte, Informatives oder Witziges. Da will ein Sender beispielsweise wissen, ob der Baum seine Äste oder seine Wurzeln als seine Finger bezeichne und ein anderer erkundigt sich höflich, wie es mit der Photosynthese so laufe.

Menschen aus aller Welt haben bereits E-Mails nach Melbourne geschickt. Mehrere Tausend sind es inzwischen und einige Bäume haben sich dabei als Favoriten herauskristallisiert. „Wir haben zwei Bäume, die die meisten E-Mails erhalten”, sagte Cathy Oke vom Umweltamt der Stadt Melbourne. Das eine sei eine goldene Ulme, das andere eine Platane in der Innenstadt von Melbourne. Beide können über 30 elektronische Briefe verbuchen.

Baumbestand war nach Dürre zurückgegangen

Ein Mitarbeiter der Stadt beantwortet die E-Mails im Namen der Bäume, die auf einer interaktiven Webseite mit E-Mailadressen verlinkt sind. Auf der Seite zeigen Farben zudem die Lebenserwartung des Baumes an. „Es gibt auch andere Städte, die ihre Baumbestände kartographieren, aber soweit wir wissen, sind wir die einzige Stadt, die eine Visualisierung der Lebenserwartung unserer Bäume liefert“, sagte Oke. Auf diese Weise können ein Rückgang des Baumbestands festgestellt und langfristige Strategien entwickelt werden.

Denn ursprünglich führte die australische Stadt das System ein, um herauszufinden, wie alt die Bäume im Durchschnitt in der Stadt werden und damit Bürger melden können, wenn ein Baum krank oder beschädigt ist oder größere Äste abgeworfen hat. Denn nach 13 Jahren Dürre war Melbournes Baumbestand Anfang 2000 enorm zurückgegangen und die Stadt fühlte, dass jeder einzelne Baum individuelle Aufmerksamkeit verdiente.

Baumbestand soll sich bsi 2040 verdoppeln

„Durchschnittlich wird jeden Tag ein Baum in der Stadt beschädigt“, sagte Cathy Oke. Teils würden die Bäume mutwillig zerstört, teils von Autos angefahren, bei Bauarbeiten oder von Naturereignissen beschädigt. Jedes Jahr werden deswegen rund 3000 neue Bäume gepflanzt, auch um den Baumbestand in der Stadt bis 2040 zu verdoppeln.

Letzteres soll vor allem dem Klimawandel entgegenwirken. Erst im Jahr 2017 warnte eine Studie der Australischen Nationaluniversität in Canberra, dass Melbourne bis 2040 mit Sommern rechnen müsse, in denen das Thermometer bis auf 50 Grad klettere. „Nach einem heißen Tag können Teile der Stadt vier bis sieben Grad heißer sein als die umliegenden Gebiete, so dass ein zunehmender Baumkronenbestand die städtische Hitze verringert“, sagte die Umweltexpertin Oke.

Mails an die Bäume

Doch praktische Gründe beiseite hat die E-Mail-Funktionalität auch unerwartete Poeten, Witzbolde und Baumfreunde zutage gebracht.

Einige E-Mails haben wir im Folgendem aus dem Englischen übersetzt:

Re: Informationen über über eine Smooth-barked Apple Myrtle, Tree ID 1023283

Liebe Smooth-barked Apple Myrtle,

ich bin dein größter Bewunderer. Ich wollte dich immer gerne treffen, aber tragischerweise bin ich in New York. Ich denke, du bist der schönste Baum von allen, groß und mit einem einladenden offenen Baldachin. Ich träume gern von dir, dem Geruch der Büschel weißer Blüten, dem Anblick deines üppigen, dunkelgrünen Laubs und wie sich deine gemusterte Rinde anfühlt. Du inspirierst mich, das Leben in vollen Zügen zu leben und meine Träume zu verfolgen. Du wächst weiter trotz der schrecklichen Tragödien auf dieser Welt. Du wirst geliebt und verdienst die Welt.

In Liebe, ein Mensch in New York

Re: Informationen über einen Lilly-Pilly, Tree ID 1031494

Hallo Baum,

du stehst außerhalb meines Arbeitsplatzes und du machst mich glücklich :)

Wachs weiter und sei weiterhin ein Baum!

Re: Information about a London Plane, Tree ID 1024517

Hey, wie gehts dir?

Von mir

P.S. Denkst du, dass deine Äste deine Finger sind oder deine Wurzeln?

Re: An Baum: 1022794

Hallo Baum 1022794,

wie geht es dir? Ich gehe jeden Tag auf dem Weg zur Uni an dir vorbei und es ist toll, dich draußen in der Sonne zu sehen, jetzt wo das Gerüst nicht mehr um das Gebäude 100 herum ist.

Ich hoffe, mit deiner Photosynthese läuft alles gut. Alles Gute!

Re: An Baum: 1517937

Lieber 1517937,

Ich gestehe etwas, das mir sehr am Herzen liegt. Ich habe mich in 1583182 verliebt. Ich habe mich auch schuldig gefühlt, weil ich 1023379 betrogen habe, aber ich habe es damit gerechtfertigt, dass 1023379 in einem Jahr sterben wird. Ich fühle mich wirklich schlecht und weiß nicht, was ich tun soll. Es wäre wirklich toll, wenn Sie mir einen Rat geben könnten. Sollte ich warten, bis 1023379 stirbt, oder sollte ich 1023379 für 1583182 verlassen?

Grüße,

RE: Informationen über eine Moreton-Bay-Feige, Baum-ID 1040184

Liebe Moreton Bay-Feige,

du bist schön. Manchmal sitze oder laufe ich unter dir und fühle mich glücklicher. Ich liebe es, wie das Licht durch deine Blätter blitzt und wie deine Äste so tief und breit herabhängen, dass es fast so aussieht, als würdest du versuchen, mich zu umarmen. Es ist schön, dich so nahe zu haben, ich sollte versuchen, dich öfter zu besuchen. Du bist mein Lieblingsbaum, weil du ein heimischer bist, der stolz in einem kultivierten englischen Garten mit Bäumen aus der Kolonialzeit steht, die importiert wurden, um die Siedler an ein Zuhause zu erinnern, zu dem sie möglicherweise nie zurückkehren werden. Du erinnerst mich daran, so stark und schön zu sein, wie du es bist.