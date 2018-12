Zweiter Jahrestag Anschlag am Weihnachtsmarkt: Trauma, Punsch und Berliner Pragmatismus

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unübersehbar hat der Anschlag Spuren hinterlassen © Matthias Reif

Heute vor zwei Jahren raste Anis Amri mit einem gestohlenen Lkw in eine Menschenmenge auf einem Berliner Weihnachtsmarkt. Der abgelehnte Asylwerber aus Tunesien tötete zwölf Besucher des Markts am Breitscheidplatz, verletzte viele weitere und konnte flüchten. In Italien wurde Amri vier Tage später gestellt und erschossen. Seine Taten haben Narben hinterlassen.