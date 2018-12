In Russland ist die 15-jährige Mixed-Martial-Arts-Kämpferin Irina Rybnikova tot in der Badewanne gefunden worden.

Sujetbild © Jevanto Productions - stock.adob

Die junge Kampfsport-Hoffnung Russlands Irina Rybnikova ist tot. Sie starb in der Badewanne, wie mehrere Medien berichten. Ihr Smartphone dürfte dem Mädchen während eines Bades in das Wasser gefallen sein. Als man sie fand, war sie bereits tot. Das Telefon steckte noch am Landegerät. Rybnikova dürfte an einem Stromschlag gestorben sein.

Ein Familienmitglied fand das tote Mädchen im Bad. Rybnikova war erst vor zwei Monaten russische Meisterin in der Disziplin Pankration geworden. Das Pankration bezeichnet eine Sportart, die Elemente von Ringen und Boxen ineinander vereint. Die Grundidee ist es, den Gegner so zu verletzen, dass er unfähig ist, den Kampf weiterzuführen.