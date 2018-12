Facebook

Greta Thunberg demonstriert freitags vor dem schwedischen Parlament statt in die Schule zu gehen © Instagram

Seit mittlerweile 15 Wochen geht Greta Thunberg freitags nicht in die Schule. Stattdessen postiert sich die 15-Jährige mit ihrem Schild vor dem Parlament in Stockholm und fordert die Politiker ihres Landes, aber auch alle mündigen Bürger dazu auf, den Klimawandel endlich ernst zu nehmen und aktiv Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Ihren „Streik für das Klima“ will sie so lange fortsetzen, bis Schweden seine Politik mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens in Einklang gebracht hat. Kompromisse kennt sie nicht, wenn es um das „größte Problem, das wir je hatten“, geht.

