Rad gestohlen Obdachloser Held von Melbourne musste ins Gefängnis

Der 46-jährige Michael Rogers kam in Haft, weil er ein Fahrrad gestohlen haben und in ein Café eingebrochen sein soll. Er hatte bei einer Messerattacke in Melbourne vor einer Woche Schlimmeres verhindert und war bejubelt worden.

Wenige Tage nach seinem Einsatz gegen einen islamistischen Messerstecher in Melbourne hat der obdachlose Australier Michael Rogers eine Nacht in der Zelle verbringen müssen. Der 46-Jährige kam in Haft, weil er ein Fahrrad gestohlen haben und in ein Cafe eingebrochen sein soll.

Nach einem Gerichtstermin am Samstag durfte Rogers gegen eine Kaution und einige Auflagen wieder raus, wie sein Anwalt mitteilte. Der Obdachlose war als "Mann mit dem Einkaufswagen" weltweit in den Nachrichten. Vor einer Woche hatte er sich in Melbournes bekanntester Einkaufsstraße Bourke Street mit dem Wagen einem 30 Jahre alten Mann in den Weg gestellt, der mit dem Messer auf Passanten losging. Der mutmaßliche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) tötete einen 74-Jährigen, bevor ihn die Polizei niederschoss. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Rogers, der möglicherweise Schlimmeres verhindern konnte, wurde in den nächsten Tagen groß bejubelt. Bei einer Spendensammlung übers Internet gingen für ihn mehr als 140.000 australische Dollar (knapp 90.000 Euro) ein. An den Ort seiner Heldentat darf er aber zunächst nicht mehr zurück. Zu den Auflagen gehört nach einem Bericht der australischen Nachrichtenagentur AAP, dass er die Bourke Street meiden muss. Zudem muss er sich jeden Tag bei der Polizei melden. Rogers hat bereits mehrere Vorstrafen auf dem Kerbholz.