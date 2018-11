Provokant"Eure Armut kotzt mich an": Aufregung um Luxusauto

Facebook

© Screenshot/YouTube

Für Aufregung sorgt in der Schweiz derzeit ein Video, das ein Autofahrer ins Netz gestellt hat. Es zeigt eine Nobelkarosse, einen schwarzen Mercedes-AMG GT S, der in der Schweiz stolze 153.000 Franken kostet.

Doch nicht das Auto aus dem Kanton Zug ist es, das die Gemüter kochen lässt. Es ist die Aufschritt, die nach Ausfahren des Heckspoilers zu sehen ist. Denn dann steht da in Leuchtbuchstaben: "Eure Armut kotzt mich an".

Was vermutlich als Gag gedacht ist, kommt nicht überall gut an. Auf der Facebook-Seite von Radio Energy, wo das Video ebenfalls gezeigt wurde, regen sich mehrere Nutzer über die Aktion des Autobesitzers auf. "Seine Protzerei kotzt mich an", schreibt jemand. Und ein weiterer Kommentar dazu lautet mit Anspielung auf das Zuger Nummernschild des Mercedes: "In diesem Kanton bezahlt man ja auch kaum Steuern", so der Blick.