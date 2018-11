Facebook

© APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Damit soll dieses Jahr die Weihnachtskrippe für den Vatikan errichtet werden. Weitere sieben Lkw werden mit ihrer Fracht noch diese Woche im Vatikan erwartet.

Pyramide soll entstehen

Der Sand wurde vor dem Abtransport nach Rom vom Patriarchen von Venedig, Francesco Moraglia, gesegnet. Daraus soll eine fünf Meter hohe, 15 Meter breite und acht Meter lange Pyramide gebaut werden. Künstler werden den Sand in eine spektakuläre Weihnachtskrippe verwandeln, die die Gemeinde Jesolo Papst Franziskus schenken will, berichtete die römische Tageszeitung "Il Messaggero" (Mittwochausgabe). Damit will Jesolo weltweit seine Tradition der Sandkrippen vorstellen.

Seit 16 Jahren werden auf dem Strand der bei österreichischen Touristen besonders beliebten Badeortschaft in der Weihnachtszeit Krippenlandschaften aus Sand gebaut. An der Errichtung der Weihnachtskrippe für den Petersplatz beteiligen sich vier Künstler aus den USA, Russland, den Niederlanden und der Tschechischen Republik.

Die Weihnachtskrippe muss bis zum 7. Dezember fertiggebaut werden. Am 8. Dezember wird sie eingeweiht und der Weihnachtsbaum wird beleuchtet. Die Tanne stammt dieses Jahr aus einem Unwettergebiet in Kärntens Nachbarregion Friaul Julisch Venetien.