Enzephalitis Junger Mann stirbt, weil er eine Gartenschnecke isst

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild: Schnecke © (c) APA/DPA/Patrick Pleul (DPA/Patrick Pleul)

Der Australier Sam Ballard war 19 Jahre alt als er, während er gemeinsam mit Freunden in einem Garten feierte, aus einer Laune heraus eine Schnecke aß. Vergangene Woche ist der Mann, nun knapp 28 Jahre alt, an den Folgen dieser Aktion gestorben.

Einige Tage nachdem Ballard die Schnecke geschluckt hatte, begann es ihm schlecht zu gehen. Ihm war schwindelig und er hatte Schmerzen in den Beinen. Dann die Diagnose: Enzephalitis - eine Entzündung im Gehirn. Die Schnecke war nämlich mit einem Ratten-Lungenwurm infiziert gewesen, der sich auf Ballard übertragen hatte. Bei Ballard nahm die Infektion einen verheerenden Verlauf. Er fiel ins Koma und wachte erst 420 Tage später wieder auf, wie Mirror berichtet. Beine und Arme waren gelähmt. Er wurde zum Pflegefall und musste rund um die Uhr betreut werden.

Am Freitag vergangener Woche ist Ballard in einem Spital in Sydney verstorben - im Beisein von zahlreichen Freunden und seiner Familie.

Das Bild zeigt Ballard im Kreise seiner Freunde, die auch während seiner Erkrankung immer zu ihm gehalten haben:

Ratten-Lungenwurm Der Ratten-Lungenwurm (Angiostrongylus cantonensis) ist ein Parasit, dessen Hauptwirt Ratten sind, in deren Lungen er lebt. Als Zwischenwirt dienen verschiedene Landschnecken und Krabben. Experimentell sind auch Meeresfische infizierbar, allerdings wird angenommen, dass die Larven keine große Resistenz gegen Salzwasser aufweisen. Auch Menschen können durch den Parasiten infiziert werden. Menschen können sich über kontaminierte Nahrung, auch den Zwischenwirten, infizieren und bei den Infizierten kann der Parasit eine eosinophile Meningoenzephalitis (Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute) auslösen. Klinische Symptome einer Infektion mit dem Ratten-Lungenwurm sind starke Kopfschmerzen, Meningismus und neurologische Ausfälle. Die Erkrankung kann bis zum Koma und Tod fortschreiten. Besonders gefährdet sind Personen mit Immunschwäche (z. B. Schwangere, HIV-Infizierte, Personen mit angeborenen Immunschwächen). Im Liquor cerebrospinalis der Betroffenen finden sich typischerweise hohe Zahlen an Eosinophilen. Quelle: Wikipedia