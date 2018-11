Facebook

Ein 43-jähriger Australier hat einen Hai-Angriff erfolgreich mit seinem Surfbrett abgewehrt. Der Surfer war am Mittwoch in der Nähe von Ballina an der Ostküste von dem knapp eineinhalb Meter langen Hai angegriffen worden. "Der Hai hat ihn vom Brett gebissen und wollte ihn dann unter Wasser ziehen, aber der Mann hat den Hai mit dem Surfbrett geschlagen", sagte Bürgermeister David Wright.

Der Mann habe bei dem Angriff leichte Verletzungen erlitten, die er selbst verbunden habe, ehe er ins nächste Krankenhaus fuhr.

Erst Anfang der Woche war ein Schwimmer nach einer blutigen Hai-Attacke vor der Ostküste Australiens an seinen schweren Bissverletzungen gestorben. Der 33-Jährige war am Montagabend (Ortszeit) mit tiefen Wunden an Armen und Beinen ins Krankenhaus geflogen worden und starb dort wenige Stunden später, wie die Rettungsdienste mitteilten.

Der Australier war bei Cid Harbour in der Nähe der Whitsunday-Inseln von einem privaten Boot aus in Wasser gegangen und von dem Hai überrascht worden. Seit Jahresbeginn ist es der landesweit zweite Todesfall infolge einer Hai-Attacke.