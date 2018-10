Zehn weitere Arbeiter wurden nach dem Unfall am Donnerstag (Ortszeit) auf einer Bausstelle in Monterrey zunächst noch vermisst.

© APA/AFP/JULIO CESAR AGUILAR

Mindestens sieben Menschen sind beim Einsturz einer Baustelle in Mexiko ums Leben gekommen. Zehn weitere Arbeiter wurden nach dem Unfall am Donnerstag (Ortszeit) in Monterrey zunächst noch vermisst. 13 Arbeiter konnten nach Angaben des Zivilschutzes des Bundesstaats Nuevo Leon aus den Trümmern des eingestürzten Rohbaus eines Einkaufszentrums gerettet werden.

Rettungshelfer suchten bis in den späten Abend nach den Verschütteten. Die volle Aufmerksamkeit gelte jetzt der Rettung der Opfer, schrieb der Bürgermeister der nordmexikanischen Stadt, Adrián de la Garza, auf Twitter. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft seien zudem die Verantwortlichen für die Baustelle ermittelt worden. Bei der Suche kamen auch Spürhunde zum Einsatz. An der Baustelle sammelten sich Familienmitglieder der Arbeiter, um Informationen über ihre Angehörigen zu bekommen.

Seguimos colaborando con Protección Civil del Estado en las labores de rescate tras el derrumbe ocurrido en la colonia Cumbres del Sol. pic.twitter.com/KFMrpaHh5A — Protección Civil Mty (@pc_mty) 11. Oktober 2018