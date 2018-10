Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) AP (Hatem Moussa)

Italiens Agrarmarktinstitut Ismea warnt vor einer sehr schlechten Olivenernte und daher vor einer Olivenölknappheit. Das Institut schätzt, dass die Produktion von Olivenöl heuer um bis zu 45 Prozent schlechter ausfallen könnte als im vergangenen Jahr, wie es am Dienstag mitteilte.

Hauptgrund sei das ungünstige Wetter in diesem Jahr, vor allem die Schneefälle im März in der Hauptanbauregion Apulien. Hinzu komme, dass 2017 ein gutes Olivenjahr war - entsprechend groß ist der Unterschied zu einem schlechten Jahr. Eine genauere Angabe zur Produktionsmenge kündigte das Institut für Ende November an, denn die Olivenernte beginne normalerweise Mitte Oktober.