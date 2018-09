Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/ODD ANDERSEN

Ein wegen der Tötung eines Deutschen in Chemnitz vor gut drei Wochen festgenommener 22-jähriger Asylbewerber kommt aus der Untersuchungshaft frei. Dies teilte sein Rechtsanwalt Ulrich Dost-Roxin am Dienstag im Internet mit.



Die Aufhebung des Haftbefehls sei überfällig gewesen. Sein Mandant Yousif A. habe "ohne jeden Tatverdacht" mehr als drei Wochen in Untersuchungshaft verbringen müssen. A. soll aus dem Irak stammen. Allerdings hat das deutsche Innenministerium Zweifel an der Identität geäußert.

Ein zweiter Tatverdächtiger bleibt indes in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht lehnte am Dienstag die von den Anwälten beantragte Aufhebung des Haftbefehls gegen den 23-jährigen mutmaßlichen Syrer ab, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Chemnitz sagte. Sie bestätigte zudem, dass der Haftbefehl gegen einen tatverdächtigen 22-jährigen mutmaßlichen Iraker aufgehoben wurde.

Nach der Tötung von Daniel H. am 26. August war es in der Chemnitz zu Demonstrationen und Aufmärschen rechter Gruppen gekommen. Nach einem dritten Tatverdächtigen, einem Iraker, wird gefahndet.