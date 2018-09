Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Insassen des Hpa-An-Gefängnisses im Bundesstaat Karen (Osten) gelang der Ausbruch © (c) APA/AFP/SAW KYAW SAN OO (SAW KYAW SAN OO)

Aus einem Gefängnis in Myanmar sind am Sonntag dutzende Häftlinge geflohen. Nach Angaben der Behörden brachten die Ausbrecher einen Lieferwagen in ihre Gewalt und durchbrachen damit das Gefängnistor des Hpa-An-Gefängnisses im östlichen Bundesstaat Karen. Laut Polizei gelang zunächst 41 Insassen die Flucht, drei wurden bereits wieder gefasst. Die Suche nach den anderen Ausbrechern dauerte an.

Nach Angaben einer Behördensprecherin attackierten die Insassen einen Gefängniswärter und verletzten ihn, bevor sie mit dem Lieferwagen aus dem Gefängnis flohen. Die Angaben von Polizei und Gefängnismitarbeitern seien widersprüchlich, es sei unklar, ob der Lastwagen Sand und Steine geliefert oder Müll abgeholt habe. In dem Gefängnis sind rund 2.000 Menschen inhaftiert.