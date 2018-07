Ein blutender Radfahrer in Aschaffenburg, dem Polizisten zunächst helfen wollten, wurde aggressiv. Pfefferspray wurde eingesetzt. Der Zustand des Mannes verschlechterte sich, er starb im Spital.

© Symbolbild/APA

Ein Polizeieinsatz in Aschaffenburg in Bayern hat für einen 34-jährigen Mann ein tödliches Ende genommen. Zeugen wählten am Samstagabend nach Polizeiangaben den Notruf, weil sie einen Radfahrer beobachtet hatten, der mehrmals von seinem Rad stürzte, Passanten anschrie und Autos beschädigte. Als die Beamten eintrafen, lag der blutende Mann demnach vor einem geparkten Wagen.

Reizgas ins Gesicht

Kurz darauf habe der 34-Jährige auf einen Polizisten eingeschlagen, der ihm helfen wollte, hieß es weiter. Ein anderer Polizist sprühte dem Angreifer demnach Pfefferspray ins Gesicht - dann hätten sie den Mann überwältigt und gefesselt. Weil sich der Mann nach Polizeiangaben nicht beruhigte, behandelte ihn der Notarzt mit gefesselten Händen.

Der Gesundheitszustand des Mannes habe sich dabei aus unbekannten Gründen verschlechtert, teilte die Polizei mit. Der 34-Jährige sei dann wenig später im Krankenhaus gestorben. Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt ermitteln zu den Details des Polizeieinsatzes und sollen die genauen Todesumstände klären.