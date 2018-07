Facebook

Garrett Michael Matthias © AP

Der fünfjährige Garrett Michael Matthias musste viel Schlimmes in seinem kurzen Leben erfahren, seinen Humor hat er dabei aber nicht verloren. Vergangene Woche verstarb der kleine Amerikaner an einer seltenen Krebsart.

Sein Abschiedsbrief rührt noch Tage über seinen Tod hinaus. Zusammengestellt wurde er von Garetts Eltern Emilie und Ryan aus Antworten, die Garrett auf Fragen zu seinem nahen Lebensende gegeben hat.

"Beerdigungen sind traurig: Ich will fünf Hüpfburgen (weil ich fünf bin), Batman und Eis", sagte Garrett etwa über seine Beerdigung. Garrett sagte auch, dass er eingeäschert werden möchte: "Ich will verbrannt und zu einem Baum gemacht werden, dann kann ich darin leben, wenn ich nach dem Tod zu einem Gorilla werde." Der Brief schließt mit den (fast) unübersetzbaren Worten: “See ya later, suckas! – The Great Garrett Underpants.”

Garretts Eltern wollen den Wünschen ihres kleinen Lieblings nachkommen. Heute, Samstag, wird er beerdigt werden. Neben Eis und Jahrmarktspielen wird es auch ein großes Feuerwerk zu seinen Ehren geben.

Foto © AP