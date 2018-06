Schlimmes Unglück Drei polnische Erntehelfer bei Badeunglück in Deutschland ertrunken

Alkoholisierte Männer gingen beim Schwimmen in See unter.

Sujetbild © KLZ/Hoffmann

Drei polnische Erntehelfer im Alter von 22, 27 und 34 Jahren sind am Sonntagabend beim Schwimmen in einem See in Böhl-Iggelheim im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz untergegangen und kurz nach ihrer Einlieferung in Krankenhäuser gestorben. Die Männer hatten demnach Alkohol getrunken und anschließend im Niederwiesenweiher "beim Schwimmen Probleme bekommen".

Einsatzkräfte von Polizei, Deutscher Lebensrettungsgesellschaft, Feuerwehr und Rettungsdienst hatten die drei Männer geborgen und wiederzubeleben versucht. Die Verunglückten starben jedoch wenig später.