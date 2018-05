Kind gerettet''Held von Paris'' wird eingebürgert

Illegaler Einwanderer hatte Kind mit einer waghalsigen Kletteraktion gerettet, das an der Außenseite einer Balkonbrüstung eines Hauses in Paris baumelte und vier Stockwerke in die Tiefe zu stürzen drohte.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Vierjährige baumelte am Balkongeländer im vierten Stock ©

Nach der spektakulären Rettung eines Kindes in Paris bekommt ein zuvor illegaler Migrant aus Mali Dank von höchster Stelle: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte dem 22-jährigen Mamoudou Gassama am Montag bei einem Empfang im Elysee-Palast die Einbürgerung zu. "Alle Papiere werden in Ordnung gebracht", versprach Macron.

Zudem soll der "Held von Paris", wie er in sozialen Netzwerken genannt wird, in die Feuerwehr aufgenommen werden. "Bravo", sagte Macron. Er überreichte Gassama für seinen "Mut und seine "Aufopferung" eine Urkunde.

Tous les héros ne portent pas de cap, mais tous sont d’un courage extraordinaire. Respect pour ce jeune athlète qui a sauvé cet enfant hier à Paris.pic.twitter.com/CuBXAbzEgX — Stéphane Fort (@Stephane_Fort) 27. Mai 2018

Der junge Mann hatte einen vierjährigen Buben am Wochenende mit einer waghalsigen Kletteraktion gerettet. Das Kind hing im vierten Stock an einer Balkonbrüstung und drohte in die Tiefe zu stürzen. "Ich habe nur an seine Rettung gedacht", sagte Gassama dem Sender BFM-TV. "Und Gott sei Dank habe ich ihn gerettet".

Mamoudou Gassama : l'homme qui escalade un immeuble à Paris pour sauver un enfant suspendu dans le vide témoigne sur CNEWS pic.twitter.com/5qiF1GmPrg — CNEWS (@CNEWS) 27. Mai 2018

Passanten filmten, wie der junge Malier sich an der Fassade des Gebäudes von Balkon zu Balkon nach oben hangelte, bis er das Kind erreichte und in Sicherheit bringen konnte. Das Video von der Rettungsaktion wurde in sozialen Netzwerken Millionen Mal aufgerufen. In englischen Medien wird Gassama, der illegal nach Frankreich eingewandert war, auch "Spiderman" genannt.