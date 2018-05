Facebook

Die Autobahnbrücke bei Francavilla al Mare © ANSA

Ein 49-jähriger Mann hat Medienberichten zufolge am Sonntag seine 12-jährige Tochter in Mittelitalien von einer Autobahn-Brücke rund 30 Meter tief in den Tod gestoßen. Stunden später sprang er dann selbst von der Brücke bei Francavilla al Mare in den Abruzzen und starb, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Die Autobahn war gesperrt worden. Einsatzkräfte und Familienangehörige hatten fast sieben Stunden lang vergeblich versucht, den Mann, der sich ans Sicherheitsnetz der Brücke klammerte, von einem Suizid abzuhalten. Immer wieder rief er "Verzeihung, Verzeihung!". Er hatte die Rettungskräfte aufgefordert, sich dem toten Mädchen nicht zu nähern. Als er bemerkte, dass die Feuerwehr ein Sprungtuch vorbereitete, stürzte auch er sich in den Tod.

Auch Lebensgefährtin getötet?

Wenige Stunden vor dem Drama auf der Autobahnbrücke war am Sonntagmorgen im nahegelegenen Chieti die Mutter des 12-jährigen Mädchens vom Balkon ihrer im dritten Stock gelegenen Wohnung gestürzt. Die 52-Jährige schlug im Innenhof der Siedlung auf. Mit schwersten Verletzungen wurde sie ins Krankenhaus gebracht, wo sie am Nachmittag verstarb. Die Ermittler gehen nun dem Verdacht nach, dass der Vater des Mädchens auch die Mutter getötet haben könnte.

Eigentlich lebte das Paar gar nicht in der Wohnung, sondern in der Stadt Pescara. Die Wohnung in Chieti war normalerweise an Studenten vermietet. Das Paar war gut situiert, der Vater war Manager beim Konfektionshaus "Brioni", die Mutter arbeitete als Gymnasiallehrerin.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, die Hintergründe und Einzelheiten der Tat sind weiterhin unklar. Nach dem Balkonsturz soll der Mann den Rettungskräften gegenüber erklärt haben, er werde nur noch einige Dokumente zusammensuchen und dann ins Krankenhaus nachkommen. Doch dort kam er nie an, stattdessen fuhr er auf die Autobahnbrücke, stellte sein Fahrzeug ab und warf seine Tochter in die Tiefe. Nach Aussagen von Augenzeugen wirkte das Mädchen bereits leblos, als es der Vater aus dem Auto trug. Bekannte des Paares berichten, der Vater habe eine schwierige Zeit hinter sich gehabt, da vor einigen Monaten seine Mutter verstorben sei.

Es gibt Hilfe! Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hier finden Sie - auch anonyme - Hilfsangebote im vermeintlich ausweglosen Lebenslagen. Per Telefon, Chat , E-Mail oder im persönlichen Gespräch.