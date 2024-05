Die Angst geht um im Westen Neapels und verstört nicht zuletzt die Bewohner der Nachbargemeinde Pozzuoli und Umgebung: Bereits am Montagabend hatte die Erde über dem Supervulkan der Phlegräischen Felder gebebt und das so heftig wie seit 40 Jahren nicht. 150 Erdstöße innerhalb von vier Stunden registrierten die Experten des Nationalen Instituts für Vulkanologie und Geophysik (INGV) am Montag, der heftigste erreichte den Wert 4,4. Und: Der Spuk ist noch lange nicht vorbei, wie ein Erdstoß von 3,6 vom Mittwoch zeigte.