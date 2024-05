Den Briten werden ihre Gewässer allmählich unheimlich. Ganze Seen in Feriengebieten sind offenbar verseucht. Flüsse, in die in aller Stille Abwässer geleitet werden, entpuppen sich als Kolibakterien-Fallen. Schwimmwettbewerbe in der Themse werden längst in Panik abgesagt.