Seit vier Jahren besucht Max den Campus der Vermont State University in Castleton, er wird von Studierenden geliebt und bekam für seine Freundlichkeit jetzt einen Ehrendoktortitel verlieren. Das Kuriose: Max ist ein Kater.

„Max ist seit Jahren ein anhängliches Mitglied der Castleton-Familie“, berichtete die Hochschule auf Facebook. Mit einem lauten „Schnurren der Zustimmung“ hätte die Universität dem Stubentiger den prestigeträchtigen Titel „Doctor of Litter-ature“ verliehen. Mit Literatur hat das freilich wenig zu tun, Max kennt sich dafür hervorragend mit „Litter“, also Katzenstreu aus. Der Titel komme natürlich auch mit Vergünstigungen für Katzenminze, Kratzbaumprivilegien und der Verantwortung für das Katzenklo.

Der beliebte Kater lebt mit seiner menschlichen Familie an der Straße, die direkt zum Haupteingang der Universität führt. „Er beschloss, auf den Campus zu gehen und mit den Studierenden abzuhängen, sie lieben ihn“, erzählt seine Besitzerin Ashley Dow. Alle seien von ihm begeistert, heben ihn hoch und machen Selfies. Er nehme sogar an Führungen für angehende Studierende teil. Am Ende eines Semesters, wenn keine Studentinnen und Studenten am Campus sind, sei Max immer verwirrt. „Er geht auf die Suche und kommt dann enttäuscht und traurig zurück und bleibt länger im Haus“, so Ashley Dow.

An seiner Abschlussfeier wird Max allerdings nicht teilnehmen, heißt es. Seine Urkunde würde ihm aber zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt werden.