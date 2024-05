Am Sonntag ereignete sich in der norditalienischen Stadt Bema ein tragischer Unfall, bei dem eine 41-jährige Frau ums Leben kam. Die Frau war auf der Luftseilsportanlage in den Orobie-Alpen nahe des Comer Sees unterwegs, als sie sich aus ihrem Sicherheitsgurt löste und aus einer Höhe von etwa 50 Metern in den Wald stürzte. Berichten zufolge traf sie mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde auf den Boden.

Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Erste Informationen deuten darauf hin, dass die Frau aus dem Sicherheitsgurt gerutscht sein könnte. Es wird untersucht, ob dies auf einen Materialfehler oder eine fehlerhafte Befestigung beim Start zurückzuführen ist. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Frau während der Fahrt unwohl wurde und den Gurt selbst löste. Die Staatsanwaltschaft von Sondrio hat eine Autopsie angeordnet, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Luftseilbahn in den Orobie-Alpen ist eine beliebte Attraktion, die über ein Tal zwischen Bema und Albaredo führt. Die Gäste können auf zwei verschiedenen Routen „fliegen“, wobei die Fahrt von Albaredo nach Bema etwa eineinhalb Minuten dauert und die Rückfahrt nur eine Minute. Die Fahrt endet mit einem automatischen Bremssystem, das die Passagiere sanft und sicher zum Stillstand bringt.