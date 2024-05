Mit deutlich weniger Gläubigen haben die orthodoxen Kirchen in Jerusalem die Feiern zum Gründonnerstag begonnen. Auf dem fast menschenleeren Vorplatz der Grabeskirche feierte der griechisch-orthodoxe Patriarch Theophilos III. nach alter Tradition die Liturgie der Fußwaschung. Aufgrund der unterschiedlichen Kalenderrechnungen feiern die Ostkirchen in diesem Jahr das Osterfest erst am 5. Mai. In den zahlreichen Kirchen Jerusalems werden bis zum Abend Fußwaschungs-Gottesdienste nach den unterschiedlichsten Riten gefeiert.