Die Zahl der Todesopfer nach dem Einsturz eines Autobahn-Abschnitts in Südchina ist auf 36 gestiegen. Wie aus einem Bericht der staatliche Nachrichtenagentur Xinhua vom Donnerstag hervorging, wurden drei weitere Fahrzeuge entdeckt, die mitsamt der Straße in die Tiefe gerissen worden waren. Bei dem Unglück in der Provinz Guangdong war die Fahrbahn am Mittwoch auf einer Länge von rund 18 Metern einen Hang hinabgestürzt.

Möglicherweise hatten starke Regenfälle der vergangenen Tage die Straße unterspült. Zweifelsfrei geklärt ist die Ursache für das Unglück bisher nicht.