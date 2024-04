Weil sie illegal einen ikonischen Baum in Nordengland gefällt haben sollen, der durch den Hollywoodfilm „Robin Hood – König der Diebe“ mit Kevin Costner bekannt wurde, sind zwei Männer angeklagt worden. Die zuständige Behörde CPS wirft dem 31- und dem 38-Jährigen Sachbeschädigung vor, wie sie am Dienstag mitteilte. Sie sollen am 15. Mai vor Gericht erscheinen. Ein Motiv wurde zunächst nicht genannt. Die Tat hatte landesweit Empörung ausgelöst.

Der mächtige, vermutlich rund 200 Jahre alte Berg-Ahorn (auf Englisch Sycamore Tree) stand in einer Senke – der sogenannten Sycamore Gap – und war ein beliebtes Fotomotiv. Er war im September 2023 mit einem sauberen Schnitt kurz über dem Boden abgetrennt worden. Der Stamm stürzte auf den Hadrianswall, den die Römer im zweiten Jahrhundert nach Christus zum Schutz vor Angriffen aus dem Norden sowie zur Kontrolle von Handelswegen gebaut hatten.

Der Berg-Ahorn war auch als „Robin-Hood-Baum“ bekannt. In einer Szene aus dem bekannten Film von 1991 verteidigt Robin Hood (Costner) einen Jugendlichen, der sich vor Häschern in den Baum geflüchtet hatte.