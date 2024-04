Ein Erdbeben der Stärke 5,6 hat am Donnerstag die Nordtürkei erschüttert. Das Epizentrum sei in der Schwarzmeer-Provinz Tokat gelegen, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad mit. Ein zweistöckiges Haus und fünf Viehställe hätten Schaden genommen. An einer Moschee wurde das Minarett beschädigt, wie auf Bildern zu sehen war. Verletzte oder Todesopfer meldeten die Behörden zunächst nicht.

Die Türkei ist stark erdbebengefährdet. Die Südosttürkei war Anfang Februar vergangenen Jahres von verheerenden Erdbeben getroffen worden. Mehr als 50.000 Menschen kamen dabei ums Leben.