Der Rohkost-Influencer und Lifestyle-Blogger Maxim Lyutyi (44) bekannte sich vor Gericht schuldig, seinen Sohn zu Tode gehungert zu haben. Das Baby starb an den Folgen der Ernährung nach einem esoterischen Konzept, bei dem Menschen auf Nahrung verzichten und ausschließlich durch die Aufnahme von Sonnenlicht überleben sollen. Das Baby, Kosmos, war weniger als einen Monat alt und wog nur etwa 1,6 Kilogramm, als es starb.

„Sie hatte große Angst vor Maxim“

Offiziell starb Kosmos im März 2023 an einer Lungenentzündung und Abmagerung, nachdem Lyutyi und seine Partnerin Oxana Mironova (34) ihm eine angemessene Ernährung verwehrt hatten. Lyutyi versuchte zuerst, Mironova die Schuld zu geben, die bereits zu zwei Jahren Strafarbeit verurteilt worden war. Er gab an, dass sie einen Eisenmangel gehabt hätte, der zum Tod von Kosmos geführt haben soll. Er selbst wurde vor Gericht beschuldigt, seine Partnerin daran gehindert zu haben, das Baby zu stillen. „Er wollte an dem Kind experimentieren, es nur mit Licht ernähren, um anderen zu erzählen, dass man sich so ernähren kann“, zitiert „Mirror“ eine Quelle. Eine Cousine von Oxana Mironova berichtete, dass Mironova versucht habe, das Baby heimlich zu stillen. Sie hätte jedoch große Angst vor Lyutyi gehabt. Der Influencer wäre bekannt dafür gewesen, ein „radikaler Rohkostfanatiker“ zu sein.

Lyutyi sitzt bereits seit über einem Jahr in Untersuchungshaft, ihn erwartet eine Gefängnisstrafe von bis zu acht Jahren und eine Geldstrafe für vorsätzliche schwere Körperverletzung.