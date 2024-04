Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Sonntagmorgen im deutschen Oberboihingen (Baden-Würtenberg): Ein Audi Q5 Hybrid war in Flammen aufgegangen und hatte das ganze Wohnhaus in Brand gesetzt. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Das berichtet die BILD Zeitung in ihrer Online-Ausgabe.

Der Dachstuhl des Einfamilienhauses sowie der Carport samt der zwei Fahrzeuge, die darin geparkt waren, brannte vollständig aus. Die beiden anwesenden Bewohner des Hauses konnten sich ins Freie retten. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 500.000 Euro belaufen.

„Ich habe das E-Auto zuletzt vor zwei Tagen bewegt, es wurde zum Zeitpunkt des Feuers nicht geladen“, zitiert die BILD den Hausbesitzer. Nun müssen Sachverständige klären, warum der Hybrid-Audi in Flammen aufging.