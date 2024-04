Im Nachbarland mehren sich die Schlagzeilen über ihn. Sein Ziel ist es, in jeder deutschen Gemeinde einen Falschparker anzuzeigen, um die Straßenverkehrsordnung durchzusetzen. Doch kommt der selbsternannte „Anzeigenhauptmeister“ auch bald nach Österreich? Der Kleinen Zeitung gibt Niclas Matthei, der seit Wochen Falschparker im öffentlichen Raum jagt, anzeigt und damit polarisiert, ja gar körperliche Gewalt in Kauf nimmt, im Interview eine überraschende Antwort. „Ich werde selbstverständlich auch schon bald in Österreich aktiv werden. Dieses Jahr noch“, sprudelt es aus dem 18-Jährigen aus Gräfenhainichen (Sachsen-Anhalt) heraus, der mit seiner bunten Montur und auf dem Fahrradsattel zum Internetphänomen geworden ist.

Über eine Zusammenarbeit mit TV-Entertainer Stefan Raab wird spekuliert, Rapstars widmen ihm eigene Songs. Mehr verrät der „Anzeigenhauptmeister“ in seiner berüchtigt kurzteiligen Art an dieser Stelle. Und befeuert dabei Gerüchte.