Der Ex-Football-Star, der durch einen Mordprozess in den Neunzigerjahren weltberühmt wurde, ist im Alter von 76 an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben. Das berichtete das US-amerikanische Medium „TMZ“. Auf dem X-Account von Simpson berichtet seine Familie, dass der ehemalige Sportler am 10. April im Kreise seiner Familie „dem langen Kampf gegen Krebs erlag“.