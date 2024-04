Messerattacke in Deutschland

Vierjährige in Supermarkt schwer verletzt

Ein Mann hat in einem Supermarkt in Baden-Württemberg eine Vierjährige mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter soll am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 34-Jährige habe sich offenbar noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.