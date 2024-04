Erst am Dienstag sorgte ein Flammeninferno für einen Schock in der Türkei. 29 Menschen kamen bei einem Brand in einem Istanbuler Nachtclub ums Leben. Am Mittwoch brach nun ein Großbrand auf einem Industriegelände im Umland der türkischen Hauptstadt Ankara aus. Videos in den sozialen Medien zeigten dichte schwarze Rauchschwaden über dem Schrottplatz-Areal im Bezirk Yenimahalle aufsteigen. Dort befänden sich unter anderem alte Autoreifen, wie das Büro des Gouverneurs erklärte. Zahlen zu möglichen Verletzten lagen noch nicht vor.

Die Flammen breiteten sich auch auf weitere Teile des Areals aus, wurde berichtet. Der Wind erschwerte den Einsatzkräften am Abend die Löscharbeiten am Boden und aus der Luft.