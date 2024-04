Ehemalige Kinderstars berichten über Missbrauch bei US-Kindersender

Die Doku-Serie „Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV“ gibt einen Einblick in beunruhigende Verhaltensweisen im Dunstkreis zahlreicher Nickelodeon-Produktionen. Die Vorwürfe richten sich besonders gegen den Produzenten Dan Schneider, doch er ist längst nicht der Einzige.